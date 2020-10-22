В Свердловской области проиндексировали зарплаты педагогов

Минимальный размер должностного оклада учителя увеличен до 9 303 рублей. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области утвердили индексацию зарплат сотрудников организаций, учредителем которых является региональное министерство образования и молодёжной политики. С 1 октября их оклады и ставки увеличены на 3%.

В связи с этим в регионе установлены новые минимальные размеры должностных окладов целого ряда специалистов. Например, для инструкторов по труду, физической культуре, музыкальных руководителей он увеличен до 8 301 рубля, для педагогов допобразования, воспитателей, педагогов-психологов — до 8 999 рублей, для учителей, дефектологов, логопедов, преподавателей — до 9 303 рублей, для профессоров, заведующих кафедрой — до 11 624, для деканов факультетов — до 12 191 рубля.

Увеличение зарплат касается не только педагогов, но и руководителей структурных подразделений, общеотраслевых служащих, медиков, работников культуры и искусства, которые трудятся в образовательных организациях.

Соответствующее постановление правительства Свердловской области подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации региона. Публикуем его ниже.

Фото: документ

Напомним, ранее в Свердловской области оклады также увеличили госслужащим и работникам туриндустрии.

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