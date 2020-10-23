Владимир Путин поздравил студентов и преподавателей УрФУ со столетием

Владимир Путин подчеркнул, что в УрФУ всегда трудились талантливые и преданные своему делу исследователи и педагоги. Фото: Галина Соловьёва.

Президент России Владимир Путин поздравил студентов, выпускников, аспирантов, профессоров и преподавателей Уральского федерального университета с вековым юбилеем учебного заведения. Он подчеркнул, что УрФУ сохраняет преемственность поколений и бережно хранит дух студенческого братства.

"УрФУ – один из крупнейших, уважаемых отечественных вузов, признанный образовательный, научный, просветительский центр. Здесь всегда трудились талантливые, преданные делу педагоги и исследователи. Учили мыслить творчески, свободно и ярко. Вы по праву гордитесь славной историей университета, его вкладом в развитие нашей страны, национальной экономики, социальной сферы, культуры", - передаёт слова главы государства пресс-служба Кремля.

Владимир Путин подчеркнул, что университет вплоть до сегодняшнего дня следует крепким традициям, которые были заложены предшественниками, следует преемственности поколений и хранит дух студенческого братства. Российский лидер подчеркнул, что благодаря проверенным временем методикам обучения, использующим современные технологии, студенты и выпускники могут "уверенно смотреть в будущее".

Напоследок президент пожелал профессорско-преподавательскому составу успехов в деятельности, а аспирантам и студентам - отличных результатов в освоении наук.

Напомним, Уральский федеральный университет был учреждён Владимиром Лениным 19 октября 1920 года. В честь знаменательной даты 19 октября 2020 года ректор УрФУ Виктор Кокшаров провёл приём именных стипендиатов. Узнать подробнее о том, как УрФУ празднует своё столетие, можно здесь.

Официальное открытие УГУ состоялось 8 января 1921 года. В 1925 году его переименовали в Уральский политехнический институт, потом он ещё не раз менял название. В 1931 году был возрождён Свердловский государственный университет, позже получивший имя А. М. Горького и переименованный в Уральский государственный университет. В 2009 году на базе УГТУ-УПИ был создан Уральский федеральный университет. Позже к нему присоединился Уральский государственный университет.

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