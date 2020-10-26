В Свердловской области рекомендовали продлить школьные каникулы и перевести вузы на дистант

Новым указом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рекомендовал увеличить продолжительность осенних каникул в школах. Кроме того, из-за роста заболеваемости коронавирусом, рекомендовано перевести вузы на дистант.
"Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, обеспечить принятие решений об увеличении продолжительности осенних каникул в общеобразовательных организациях до 14 дней", - говорится в тексте указа № 589-УГ.
Согласно документу, вузам региона рекомендуется организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий с 27 октября. Напомним, что 23 октября в свердловские колледжи и техникумы были разосланы рекомендации министерства образования и молодёжной политики региона о переводе студентов на дистанционное обучение. Сегодня "Облгазета" также сообщала о переводе на дистант всех спортивных секций Екатеринбурга.
Добавим, что новым документом Евгений Куйвашев также ограничил посещение спортивных мероприятий и продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Подробности здесь.
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