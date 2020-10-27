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Общество / Образование
27 октября 2020, 11:46

УрФУ готовится к переходу на дистант

УрФУ

УрФЦ готовится вернуться к дистанционному формату обучения. Фото: Алексей Кунилов.

Уральский федеральный университет готовится вернуться к дистанционному формату обучения. Это связано с ростом заболевших коронавирусом в Свердловской области и рекомендациями губернатора.

Как сообщает пресс-служба УрФУ, руководство вуза приняло решение обратиться в Министерство науки и высшего образования РФ для согласования перехода к удалённой форме обучения.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, рекомендующий вузам региона с 27 октября организовать образовательный процесс с использованием дистанционных технологий.

До официального опубликования указа в вузе сообщали о том, что все лекции переведены на платформу Microsoft Teams, а в учебных аудиториях проводятся только лабораторные и практические занятия, и что во втором полусеместре сохранится гибкое расписание.

Как сообщала ранее «Областная газета», в сентябре УрФУ перевёл на дистанционное обучение некоторые группы филологического и психологического факультетов: там были выявлены случаи заражения коронавирусом. С 12 октября 30% сотрудников университета были переведены на работу из дома.

Напомним, весной вуз уже организовывал учебный процесс в режиме онлайн.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

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