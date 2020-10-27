Павел Креков заявил, что все школы Свердловской области согласились продлить каникулы

По словам вице-губернатора, все общеобразовательные учреждения Среднего Урала продлили каникулы до 14 дней. Фото: Галина Соловьёва.

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал последний указ главы региона о введении ряда ограничений по коронавирусу. По словам вице-губернатора, все общеобразовательные учреждения Среднего Урала согласились продлить каникулы до 14 дней.

"То, что касается каникул - все школы продлят каникулы до двух недель, насколько мне известно, никаких отказавшихся нет и, наверное, быть не может. Всё-таки там работают достаточно сознательные люди", - заявил Павел Креков во время брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом на Среднем Урале.

Также заместителю губернатора задали вопрос, кто следит за тем, чтобы школьники, у которых начались каникулы, не посещали места массового скопления людей, в частности, торговые центры. Павел Креков напомнил, что у них есть родители, на которых лежит ответственность за здоровье и безопасность детей. Он отметил, что несмотря на низкий процент заболеваемости детей коронавирусом, они могут являться распространителями заболевания.

Напомним, вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении ряда ограничительных мер на территории региона в связи с угрозой распространения COVID-19. Глава Среднего Урала продлил до 9 ноября режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, и запретил свердловчанам посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. Кроме того, губернатор рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней.