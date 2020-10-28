Пример для подражания

Директор верхнесалдинской школы-интерната № 17 Наталья Самойленко стала серебряным призёром областного конкурса «Лидер в образовании». Фото: Ольга Шапкина

Педагоги Верхней и Нижней Салды начиная с ноября будут получать по 15 тысяч рублей плюсом к заработной плате. Всего их 510 человек. Выплаты продлятся ближайшие восемь месяцев. В итоге каждый педагог получит по 120 тысяч рублей.

Оказать учителям материальную поддержку решили городские власти совместно с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА». Таким способом мэрии и промышленники стимулируют учителей работать эффективно, несмотря на пандемию.

Ирина Должкова – учитель 1-го «А» класса гимназии Нижней Салды. Фото: Александр Васильев

Сейчас средняя заработная плата педагогов в этих городах составляет 42 тысячи рублей, но нагрузка на учителей – очень большая. Повсеместно они берут дополнительные часы: в школах остро не хватает учителей начальных классов, иностранного языка, математики и физики. Например, в Верхней Салде на 10 школ – 19 вакансий. Дополнительные выплаты должны стать приятным бонусом для действующих сотрудников и повлиять на кадровый приток в муниципалитеты.

– Перед тем как поставить свои подписи под соглашением, мы с исполняющим обязанности главы Верхней Салды Константином Носковым внимательно изучили текст договора по дополнительным выплатам. Никаких подводных камней не нашли. Надеемся, что это мера поможет работающим педагогам в трудное время и привлечёт выпускников вузов и педколледжей, ведь сегодня даже салдинцы не возвращаются с дипломами на малую родину, – сказал глава Нижней Салды Андрей Матвеев.

Поначалу сами учителя отнеслись к предложению с осторожностью. Вдруг полученные деньги повлекут за собой дополнительные обязанности или отчёты? Как сообщили в администрациях округов, никаких особенных условий для получения денежной прибавки педагогам не ставилось. Достаточно работать в школе на постоянной основе, написать заявление на выплату и заполнить анкету. Единственное требование – педагог не должен делать перерыва в работе более месяца (например, находиться в отпуске по уходу за ребёнком или на больничном. При выходе на работу ему придётся снова заключать договор).

Надбавка полагается и руководящему составу школ – директорам и завучам. Также на выплаты могут рассчитывать и работающие в школах студенты.

– Сейчас уроки в наших школах ведут также студенты старших курсов Нижнетагильского пединститута. Они получают по 10–15 тысяч рублей, и для них такая поддержка – просто богатство, – рассказал начальник управления образования Верхней Салды Александр Золотарёв.

Учитель ИЗО Пушкинской школы Людмила Николаева. Фото: Ольга Шапкина

Директоров оповестили о начале выплат, учителя уже начали подавать первые заявления. Особенно рады открывшимся перспективам педагоги сельских школ, ведь зарплата там существенно ниже. В проекте четыре таких учебных заведения – в посёлке Басьяновском, деревнях Нелоба и Никитино, в селе Акинфиево.

– Я веду младшие классы и преподаю физкультуру в старших, но миллионов при окладе в семь тысяч рублей не заработать. Для села 15 тысяч рублей – отличные деньги, – считает учитель акинфиевской школы Алла Никифорова.

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