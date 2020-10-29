Правительство РФ перераспределит субсидии на создание новых мест в школах Свердловской области

Чтобы софинансировать расходы на создание дополнительных мест в школах Правительство перераспределит более 730 млн рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания Правительства заявил о перераспределении средств федерального бюджета на создание дополнительных мест в школах пяти регионов страны. В их числе Свердловская, Челябинская и Иркутская области, Краснодарский край и Республика Саха (Якутия).

По словам председателя кабмина, до конца 2020 года в указанных субъектах РФ будет создано 3,6 тыс. дополнительных мест в школах. В Свердловской области планируют создать 1 000 новых мест, в Челябинской области - 1 500 мест, в Иркутской области - 550 мест, в Краснодарском крае - 400 мест, а в Республике Саха - 150 мест.

Чтобы софинансировать данные расходы правительство перераспределит более 730 млн рублей. Он добавил, что в ближайшие два года на создание дополнительных мест в школах в федеральной казне предусмотрено порядка 75 млрд рублей.

"Важно, чтобы эти средства использовались как можно более эффективно, с учётом реальных потребностей и возможностей каждого региона", - передаёт слова Михаила Мишустина пресс-служба правительства.

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