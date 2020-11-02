Российские вузы представили правила приёма на 2021/2022 учебный год

На сайтах российских вузов опубликованы правила приёма абитуриентов на следующий учебный год. Фото: Алексей Кунилов

На сайтах российских вузов опубликованы правила приёма абитуриентов на 2021/2022 учебный год. Утверждённый в начале учебного года порядок приёма включает в себя сразу несколько нововведений.

Так, в следующем учебном году вузы смогут устанавливать вступительные экзамены по нескольким предметам на выбор абитуриентов, проводить единый конкурс в пределах укрупнённой группы. Онлайн-приём документов становится обязательным наряду с очной подачей. Если раньше поступающие могли подавать документы в пять вузов не более чем на три направления в каждом, то теперь они смогут проходить конкурс на 2-10 направлениях в рамках одного вуза. Кроме того, можно будет внести изменения в заявление о приёме или подать второе.

Как пишет «Российская газета», раньше публикация правил приёма осуществлялась вузами 1 октября, а теперь назначена на 1 ноября — из-за большого количества новшеств.

Отметим, что екатеринбургские вузы, в частности, Уральский федеральный университет (УрФУ), Уральский государственный университет путей сообщения (УрГУПС), Уральский государственный педагогический университет (УрГПУ), Уральский государственный медицинский университет (УГМУ) уже опубликовали правила приёма на своих сайтах.

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