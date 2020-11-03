После каникул свердловских школьников ждёт дистант

Дистант в школах продлится одну неделю. Фото: Алексей Кунилов.

Школьников на Среднем Урале переведут на дистанционное обучение после завершения осенних каникул. По словам заместителя губернатора Свердловской области Павла Крекова, данная мера продлится одну неделю.

"Поймите, нас больше интересует даже не столько разобщение детей, сколько разобщение взрослых. Потому что учителя за короткое время стали одной из самых болеющих категорий граждан и, соответственно, распространителями инфекции", - заявил Павел Креков в ходе брифинга оперштаба по борьбе с коронавирусом в Свердловской области.

При этом замгубернатора подчеркнул, что это не долгосрочная мера, и тревожиться не стоит. Он отметил, что увеличение продолжительности каникул в школах позволило снизить коэффициент распространения коронавируса - сейчас он меньше 1,0.

Напомним, 26 октября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении до 9 ноября режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями и запрете на посещение спортивных мероприятий, проводимых на объектах физкультуры закрытого типа. Также глава региона рекомендовал перевести студентов вузов на дистанционное обучение и увеличить осенние каникулы в школах до 14 дней.