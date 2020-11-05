В Москве продлили дистант для школьников на две недели

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного обучения до 22 ноября. Это касается школьников 6-11 классов.
По словам главы столицы, это связано с обострением ситуации с коронавирусом.
"Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено ещё на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 г.", - написал Сергей Собянин в своём блоге.
Добавим, что московские старшеклассники учатся дистанционно уже три недели. По данным мэра Москвы, за это время доля заразившихся COVID-19 среди них уменьшилась почти вдвое.
На этой неделе стало известно, что школьников в Свердловской области тоже ждёт дистант. Минимум неделя в таком режиме пройдёт сразу после осенних каникул - с 9 по 15 ноября. Дети в регионе стали болеть чаще - за последнюю неделю доля заболевших в возрасте до 18 лет увеличилась с 11,21% до 11,5%.
"Сейчас мы проверяем техвозможности всех учебных заведений. Где это необходимо, постараемся оперативно помочь наладить связь. Знаю, как непросто даётся дистанционка и ученикам, и родителям, и преподавателям. Обещаю, как только будет возможность, все вернутся к очным занятиям", - написал, в свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
На этой неделе заканчиваются школьные каникулы, и сейчас мы рассматриваем возможность начать следующую учебную четверть дистанционно. Существенных улучшений эпидситуации пока нет, поэтому, думаю, это необходимый шаг. Сейчас мы проверяем техвозможности всех учебных заведений. Где это необходимо, постараемся оперативно помочь наладить связь. Знаю, как непросто дается дистанционка и ученикам, и родителям, и преподавателям. Обещаю, как только будет возможность, все вернутся к очным занятиям.
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