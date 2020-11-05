В Москве продлили дистант для школьников на две недели

На этой неделе стало известно, что школьников в Свердловской области тоже ждёт дистант. Фото: Алексей Кунилов

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного обучения до 22 ноября. Это касается школьников 6-11 классов.

По словам главы столицы, это связано с обострением ситуации с коронавирусом.

"Это видно по количеству вновь выявляемых больных и госпитализаций. В нынешней ситуации и на фоне того, что происходит вокруг нас и за рубежом, очевидно, что расслабляться рано. Поэтому дистанционное обучение для учащихся 6-11 классов будет продлено ещё на две недели – с 9 по 22 ноября 2020 г.", - написал Сергей Собянин в своём блоге.

Добавим, что московские старшеклассники учатся дистанционно уже три недели. По данным мэра Москвы, за это время доля заразившихся COVID-19 среди них уменьшилась почти вдвое.

На этой неделе стало известно, что школьников в Свердловской области тоже ждёт дистант. Минимум неделя в таком режиме пройдёт сразу после осенних каникул - с 9 по 15 ноября. Дети в регионе стали болеть чаще - за последнюю неделю доля заболевших в возрасте до 18 лет увеличилась с 11,21% до 11,5%.

"Сейчас мы проверяем техвозможности всех учебных заведений. Где это необходимо, постараемся оперативно помочь наладить связь. Знаю, как непросто даётся дистанционка и ученикам, и родителям, и преподавателям. Обещаю, как только будет возможность, все вернутся к очным занятиям", - написал, в свою очередь, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.