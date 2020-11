В Москве продлили дистант для школьников на две недели

На этой неделе заканчиваются школьные каникулы, и сейчас мы рассматриваем возможность начать следующую учебную четверть дистанционно. Существенных улучшений эпидситуации пока нет, поэтому, думаю, это необходимый шаг. Сейчас мы проверяем техвозможности всех учебных заведений. Где это необходимо, постараемся оперативно помочь наладить связь. Знаю, как непросто дается дистанционка и ученикам, и родителям, и преподавателям. Обещаю, как только будет возможность, все вернутся к очным занятиям.

A post shared by Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev) on Nov 3, 2020 at 4:38am PST