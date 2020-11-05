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Общество / Образование
5 ноября 2020, 13:46

В Свердловской области на дистант перейдут только ученики 6-11 классов

школьники

В Свердловской области на дистант перейдут только ученики 6-11 классов. Фото: Павел Ворожцов.

После осенних каникул только часть школьников Свердловской области перейдёт на дистанционное обучение. Соответствующий указ будет подготовлен в ближайшее время.

Об этом глава региона Евгений Куйвашев заявил на странице Instagram. По его словам, на дистант с понедельника перейдут только ученики 6-11 классов. Школьники из 1-5 классов продолжат учиться в обычном очном режиме.

"Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Указ об этом будет подготовлен в ближайшее время", – заявил губернатор.

Сегодня также стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного обучения до 22 ноября. Это касается школьников 6-11-х классов.

Областная газета Свердловской области

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