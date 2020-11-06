Опубликован указ о переводе свердловских школ на дистант. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области школьников 6-11 классов переводят на дистант. Такой режим образования с 9 по 14 ноября будет введён в общеобразовательных учреждениях, учредителем которых выступают госорганы.

Документом, размещённым на официальном интернет-портале правовой информации региона, также рекомендуется перевести на дистанционное обучение учащихся 6-11 классов в муниципальных и частных образовательных организациях.

Кроме того, на неделю дистант вводится в учреждениях допобразования, функции и полномочия учредителей которых осуществляют органы государственной власти Свердловской области. Органам местного самоуправления муниципалитетов и частникам рекомендуется "реализовать образовательные программы на основе использования дистанционных образовательных технологий и электронного обучения".

Фото: документ

Ранее публикование соответствующего указа анонсировал глава региона Евгений Куйвашев. На личной странице в Instagram он заявил о принятом решении. При этом губернатор отметил, что школьники 1-5-х классов продолжат учиться в обычном очном режиме.

"Я принял решение, что с понедельника на дистанционное обучение перейдут только ученики 6-11-х классов. Остальные школьники (1-5-е классы) пока продолжат учиться в обычном очном режиме. Надеюсь, этой меры хватит, чтобы сдержать распространение новой коронавирусной инфекции. Указ об этом будет подготовлен в ближайшее время", – отмечал он.

В указе №605-УГ также сообщается о продлении до 23 ноября режима самоизоляции для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Документ вступает в силу с 7 ноября.

Добавим, накануне стало известно, что мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении дистанционного обучения до 22 ноября. Это также касается школьников 6-11-х классов.

За последние 24 часа на Среднем Урале зафиксировали 282 случая новой коронавирусной инфекции. Общее число диагнозов COVID-19, поставленных свердловчанам с начала пандемии, достигло 37 895.