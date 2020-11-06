На Среднем Урале из-за коронавируса полностью закрыты пять детсадов

Фото: Галина Соловьева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос о работе детсадов. По его данным, ситуация в дошкольных учреждениях региона достаточно стабильная. Полностью закрыты 17 садиков: только пять из-за COVID-19.

На сегодняшний день большинство свердловских детсадов в регионе продолжают работать в штатном режиме. Из 1,5 тысяч учреждений из-за коронавируса полностью закрыты только пять, из-за ОРВИ – 12. Также на карантин временно закрываются и отдельные группы.

"Но тут, повторюсь, ситуация для всех понятная, регламенты известны. Поэтому пока речи о введении каких-то ограничений в работе детсадов не идёт", – заявил глава региона на странице в Instagram. Он также отметил, что по сравнению со школами, детей в садиках легче организовать и контролировать.

Напомним, сегодня был опубликован указ № 605-УГ, в котором сообщалось о переводе школьников 6-11-х классов на дистант. Позже Евгений Куйвашев заявил о возможной отмене дистанта для учащихся 9 и 11 классов.

Ранее сообщалось, что на Среднем Урале продолжает расти число заболевших ОРВИ и пневмонией. По сравнению с предыдущей неделей в регионе увеличилось количество городов с неблагополучной по этим заболеваниям обстановкой. Подробнее об этом читайте здесь.