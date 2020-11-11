Темы дня

Общество / Образование
11 ноября 2020, 12:18

В Екатеринбурге организована горячая линия по дистанту в школах

горячая линия

В Екатеринбурге организована горячая линия по школьникам на дистанте. Фото: Александр Зайцев.

Во всех районах Екатеринбурга заработала горячая линия для родителей школьников, находящихся на дистанте. Все интересующие вопросы можно задать с 10:00 до 17:30.

Горячую линию запустил департамент образования гордминистрации. Начиная с сегодняшнего дня, специалисты будут отвечать на вопросы родителей по обучению с применением дистанционных технологий, сообщает пресс-служба мэрии. Телефоны указаны для каждого района:

Напомним, в минувшую пятницу был подписан указ о переводе свердловских школьников 6-11-х классов на дистант в период с 9 по 14 ноября. Однако позже глава региона Евгений Куйвашев заявил о возможном возвращении в школы выпускников.

Информацию о выходе школьников с дистанта уточнил замгубернатра Свердловской области Павел Креков в ходе вчерашнего брифинга. Он заявил, что оперштаб прорабатывает вопрос об отмене дистанционного обучения для всех школьников. В ближайшее время соответствующее решение должно быть принято по учащимся 9-х и 11-х классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

Читайте также:

В Свердловской области запускают работу дополнительных телефонов горячей линии по коронавирусу.

Свердловские власти собираются решить проблему с дозвоном в поликлиники.

В Свердловской области дети стали реже болеть коронавирусом.

Сюжет

Ситуация с коронавирусом в Свердловской области
Официальная информация о заболевших на Среднем Урале

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
11.11.2020, 23:44 / Общество
Москва отменяет Новый год
11.11.2020, 21:57 / Общество
В России завершается создание защищённого пункта управления ядерными силами
11.11.2020, 21:03 / Общество
В России начинается массовое производство вакцины от COVID-19
11.11.2020, 20:13 / Общество
В ДТП на трассе Екатеринбург - Серов погиб житель Кушвы
11.11.2020, 19:30 / Культура
Евгений Куйвашев поздравил лауреатов премии "Золотая маска" с победой