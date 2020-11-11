В Екатеринбурге организована горячая линия по дистанту в школах

В Екатеринбурге организована горячая линия по школьникам на дистанте. Фото: Александр Зайцев.

Во всех районах Екатеринбурга заработала горячая линия для родителей школьников, находящихся на дистанте. Все интересующие вопросы можно задать с 10:00 до 17:30.

Горячую линию запустил департамент образования гордминистрации. Начиная с сегодняшнего дня, специалисты будут отвечать на вопросы родителей по обучению с применением дистанционных технологий, сообщает пресс-служба мэрии. Телефоны указаны для каждого района:

Напомним, в минувшую пятницу был подписан указ о переводе свердловских школьников 6-11-х классов на дистант в период с 9 по 14 ноября. Однако позже глава региона Евгений Куйвашев заявил о возможном возвращении в школы выпускников.

Информацию о выходе школьников с дистанта уточнил замгубернатра Свердловской области Павел Креков в ходе вчерашнего брифинга. Он заявил, что оперштаб прорабатывает вопрос об отмене дистанционного обучения для всех школьников. В ближайшее время соответствующее решение должно быть принято по учащимся 9-х и 11-х классов, которым предстоит сдавать ОГЭ и ЕГЭ.

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