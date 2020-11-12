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Филиал УрФУ в Краснотурьинске получил государственную аккредитацию от Рособрнадзора. На «утрясание» всех юридических формальностей и оформление документа ушло почти два года. Сейчас студентам округа не придётся ездить на учёбу в Екатеринбург.

Как пояснил мэр Краснотурьинска Александр Устинов, лицензия на ведение образовательной деятельности у филиала есть, но не было государственной аккредитации на помещение по улице Ленина, где располагается филиал (срок прежней аккредитации завершился ещё в марте прошлого года).

– Нашим ребятам приходилось ездить на учёбу в Екатеринбург, хотя образование они получали от филиала. Теперь в Краснотурьинске есть высшее образование, и студенты могут учиться, не уезжая из дома, а потом трудоустраиваться на местные предприятия, – отметил Устинов.

Филиал обучает по двум специальностям – энергетическое машиностроение и металлургия, формы обучения – очная и заочная, студентов – порядка 50 человек.

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