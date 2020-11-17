Дистант в Москве продлили до 6 декабря

Московские школьники учатся дистанционно с 19 октября. Фото: Галина Соловьёва

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о продлении дистанта для 6-11-х классов на две недели. По его словам, показатели заболеваемости школьников стабилизировались.

В последний месяц в столице выявляют по 1,5-2,2 тысячи новых заболевших коронавирусом каждую неделю среди старшеклассников. Среди пенсионеров – 5-6 тысяч случаев еженедельно.

"Это значит, что дистанционное обучение является эффективным средством профилактики распространения коронавируса. Школьники меньше болеют сами и реже заражают своих пожилых родственников. Поэтому мы приняли решение продлить дистанционное обучение в 6-11-х классах ещё на две недели – до 6 декабря 2020 г. Я уверен, что эта мера спасёт здоровье и жизнь многих москвичей, в том числе ваших родных и близких", - написал в своём блоге глава Москвы.

При этом Сергей Собянин отметил, что в целом количество заразившихся продолжает расти. За прошлую неделю потверждена 41 тысяча случаев. Это в 1,5 раза больше, чем в начале октября. За послдение сутки в столице выявили 5 882 заразившихся.

Напомним, что московские школьники учатся дистанционно с 19 октября. Ученики начальных классов продолжают посещать очные уроки.

В Свердловской области после осенних каникул 6-10-е классы также решили отправить на дистант пока до 21 ноября. 11-классники вернулись на очные занятия с 16 ноября.

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