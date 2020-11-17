Свердловские учителя на уроках будут носить пластиковые экраны

Носить или нет защитный экран во время урока – решает учитель. Фото: Павел Ворожцов

Для профилактики заболеваемости коронавирусом педагогам школ Свердловской области закупили 105 тысяч защитных лицевых экранов. На это региональное министерство образования выделило 10 миллионов рублей. Предполагается, что лицевой щиток заменит маску в течение всего рабочего дня и будет защищать от рисков заражения и учителей, и детей в классах.

В Екатеринбург направят около 22 тысяч лицевых экранов, которые будут распространяться по образовательным учреждениям через районные управления образования. Многие образовательные учреждения области уже получили защитные экраны, но их использование учителями носит рекомендательный характер.

Неужели пластиковые экраны эффективнее масок, если учителям закупили именно их?

– Говоря о защите от коронавируса, главное – предотвратить передачу мелких частиц воздушно-капельным путём, – объясняет заведующий инфекционным отделением Городской инфекционной больницы Нижнего Тагила Владимир Лангольф. – Аэрозоль, содержащий вирус, может попасть в организм как через рот или нос, так и глаза, ведь на них тоже есть слизистая оболочка. Если экран достаточно хорошо прикрывает лицо, то теоретически он может быть лучше простой маски.

При этом учителя нескольких школ, с которыми пообщалась «Облгазета», переживают, не будет ли их глазам некомфортно от чтения через пластиковый экран. Владимир Лангольф считает, что блики, которые появляются от источников света на поверхности экрана, не должны представлять угрозы зрению человека.

Однако защитный щиток точно выигрывает в износостойкости: пластиковый экран не имеет срока годности, если использовать его аккуратно. Важно лишь обрабатывать лицевой щиток дезинфицирующими средствами и просушивать его.

КСТАТИ Изначально пластиковые защитные щитки можно было купить в строительных магазинах, так как их используют при проведении ремонтных работ. Но из-за пандемии коронавируса такие щитки стали изготавливать разные компании, и теперь их цена варьируется от 50 до 2 000 рублей за штуку, а спрос на щитки, как и на маски, растёт. Переплачивать за профессиональный щиток смысла нет, так как защитить от коронавируса может и самый тонкий пластик. Очевидно, что для кого-то продажа защитных масок, щитков и перчаток сейчас стала просто золотой жилой.

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