Правительство РФ предлагает наделить тренеров статусом педагогических работников

Такие граждане будут обладать всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, которые есть у педагогов. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о наделении тренеров спортивных центров и школ статусом педагогического работника. Они будут обладать всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, которые есть у педагогов.

Новый документ вводит понятие тренер-преподаватель.

"Лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности", - говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, принятие законопроекта позволит перевести организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в статус образовательных учреждений. При этом организации, которые занимаются подготовкой юных спортсменов, выделяются в отдельную категорию - "дополнительные образовательные организации спортивной направленности".

Разработкой и утверждением федеральных стандартов спортивной подготовки будет заниматься Минспорта РФ по согласованию с Минпросвещением. Предлагаемые изменения должны устранить несогласованность в программах спортивной подготовки и обеспечить единство образовательного пространства в сфере физкультуры и спорта.