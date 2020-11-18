Темы дня

Общество / Образование
18 ноября 2020, 14:21

Правительство РФ предлагает наделить тренеров статусом педагогических работников

Тренер

Такие граждане будут обладать всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, которые есть у педагогов. Фото: Алексей Кунилов.

Правительство РФ внесло в Госдуму проект закона о наделении тренеров спортивных центров и школ статусом педагогического работника. Они будут обладать всеми правами, обязанностями и социальными гарантиями, которые есть у педагогов.

Новый документ вводит понятие тренер-преподаватель.

"Лицо, которое состоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе реализующей дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, выполняет обязанности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности", - говорится в законопроекте.

Согласно пояснительной записке к документу, опубликованному в электронной базе данных Госдумы, принятие законопроекта позволит перевести организации, осуществляющие спортивную подготовку в качестве основной цели деятельности, в статус образовательных учреждений. При этом организации, которые занимаются подготовкой юных спортсменов, выделяются в отдельную категорию - "дополнительные образовательные организации спортивной направленности".

Разработкой и утверждением федеральных стандартов спортивной подготовки будет заниматься Минспорта РФ по согласованию с Минпросвещением. Предлагаемые изменения должны устранить несогласованность в программах спортивной подготовки и обеспечить единство образовательного пространства в сфере физкультуры и спорта.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
18.11.2020, 15:22 / Общество
Более 200 свердловских призывников отправились служить на Дальний Восток
18.11.2020, 15:01 / Политика
В Екатеринбурге назначили врио главы аппарата администрации города
18.11.2020, 14:59 / Общество
В Екатеринбурге парковку на площади 1905 года закроют 23 ноября
18.11.2020, 14:58 / Политика
Глава Республики Мордовия подал в отставку
18.11.2020, 14:44 / Политика
В режевской думе меняется председатель