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19 ноября 2020, 18:46

В Минпросвещения РФ рассказали, сколько школьников учится в очном формате

Школьница

Замминистра просвещения РФ отметил, что эпидемическая ситуация в российских школах спокойная. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель главы министра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал, какой процент школьников сейчас обучается очно. Он отметил, что эпидемическая ситуация в российских школах спокойная.

"На сегодняшний день 56% учащихся школ страны находятся на очном обучении", - сказал замминистра в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, в некоторых школах для снижения социального взаимодействия приняли решение разделить учеников на группы, одна из которых посещает школу в чётные дни недели, а другая - в нечётные. При этом Дмитрий Глушко заявил, что школа является для детей самым безопасным местом, так как там регулярно проводятся дезинфекция и термометрия помещений.

Напомним, в Свердловской области ученики 11 классов обучаются очно с понедельника, 16 ноября, а для учеников 6-10 классов дистант продлён до 21 ноября. 17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о продлении дистанта для 6-11-х классов до конца ноября.

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Областная газета Свердловской области

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