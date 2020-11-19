Виктор Кокшаров стал лауреатом премии "Ректор года - 2020"

Виктор Кокшаров стал лауреатом премии "Ректор года - 2020". Фото: Павел Ворожцов.

В Министерстве науки и высшего образования России состоялась церемония награждения общенациональной премии "Ректор года - 2020". Победителями стали 14 представителей региональных вузов, среди которых ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Кроме него лауреатами основной премии стали ректор Северо-Осетинского государственного университета Алан Огоев, ректор Северного (Арктического) федерального университета им. М. В. Ломоносова Елена Кудряшова, ректор Юго-Западного государственного университета Сергей Емельянов, ректор Томского государственного университета Эдуард Галажинский, ректор Дальневосточного федерального университета Никита Анисимов, ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов и ректор Казанского (Приволжского) федерального университета Ильшат Гафуров, сообщает ТАСС.

Помимо этого были вручены награды в номинациях "Ректор медицинского университета", "Ректор технического университета", "Ректор университета культуры", "Ректор юридического вуза", "Ректор сельскохозяйственного университета" и "Ректор сельскохозяйственного университета". Премии вручал лично глава министерства Валерий Фальков.

Победители определялись жюри после оценки вклада ректора в развитие учебного заведения, его персональных достижений, репутации, качества взаимодействия с государством, бизнесом, научным и экспертным сообществом. Кроме того, учитываются инновационность университетов и уровень международного сотрудничества.

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