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20 ноября 2020, 12:06

Евгений Куйвашев заявил о возможном выходе с дистанта свердловских 9-классников

Учитель в маске на уроке

На этой неделе свердловским педагогам раздали 105 тысяч защитных экранов. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что власти рассматривают вопрос о выходе учеников 9-х классов с дистанта. Ожидается, что для 6-8-х и 10-х классов дистанционное обучение будет продлено.

"Многих волнует, как будут дальше работать школы. На сегодняшний день дистант для всех, кроме 1-5-х и 11-х классов, установлен до 23 ноября. Мы рассматриваем возможность также вернуть в школы 9-е классы. Для всех остальных с учётом текущей ситуации с высокой долей вероятности дистанционное обучение мы будем продлевать", - написал в Instagram глава региона.

Напомним, что после осенних каникул 6-10-е классы было решено отправить на дистант из-за ситуации с коронавирусом. 11-классники вернулись на очные занятия с 16 ноября.

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