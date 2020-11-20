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Общество / Образование
20 ноября 2020, 13:57

В России перенесли итоговое сочинение в 11-х классах

ЕГЭ в школах

Изначально итоговое сочинение должно было состояться 2 декабря. Фото: Галина Соловьёва.

Рособрнадзор перенёс написание итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах на весну. Оно состоится не раньше 5 апреля 2021 года.

Об этом сообщает Telegram-канал "Большая перемена РФ", подведомственный Минпросвещения. 

Как писала ранее "Областная газета", итоговое сочинение должно было состояться 2 декабря. Дополнительные дни были назначены на 3 февраля и 5 мая. Сдвинуть эти сроки пришлось из-за сложной эпидемической обстановки, связанной с распространением коронавируса.

Известно, что итоговое собеседование, которое предстоит пройти ученикам 9-х классов, как и планировалось, состоится 10 февраля. Если потребуется, его проведут в дистанционном формате.

Добавим, за последние сутки в России выявили 24 318 заболевших новой коронавирусной инфекцией

Областная газета Свердловской области

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В России перенесли итоговое сочинение в 11-х классах