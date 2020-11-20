Учебный год в Свердловской области могут продлить до конца июня

Сейчас в Свердловской области очно учатся 1-5-е и 11-е классы, остальные школьники переведены на дистант. Фото: Алексей Кунилов

Замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что учебный год-2020/2021 может быть продлён. Ожидается, что ЕГЭ будет проходить в таком же формате, как в 2020 году.

"Экспертно мы прорабатываем вопрос незначительного продления учебного года. До конца июня, скорее всего", - сообщил на встрече с представителями СМИ Павел Креков.

По его словам, ЕГЭ будут сдавать снова те, кому необходимо поступать в вузы, то есть количество обязательных предметов будет сокращено. Ранее "Облгазета" писала, что Рособрнадзор перенёс написание итогового сочинения по русскому языку в 11-х классах на весну. Оно состоится не раньше 5 апреля 2021 года.

Напомним, что сейчас в Свердловской области очно учатся 1-5-е и 11-е классы. Губернатор Евгений Куйвашев уже заявил, что власти рассматривают вопрос о выходе учеников 9-х классов с дистанта. Остальные школьники учатся пока дистанционно из-за коронавируса. По словам Павла Крекова, учащихся постепенно собираются выводить в школы.

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