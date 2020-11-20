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Общество / Образование
20 ноября 2020, 15:23

В Екатеринбурге установили нормативы на бесплатное школьное питание

школьная столовая

В Екатеринбурге установили нормативы на школьное питание для льготников. Фото: Павел Ворожцов.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский утвердил нормативы затрат на школьное питание для льготников во втором полугодии 2020/2021 учебного года. По сравнению с первым полугодием нормативы не изменятся.

На бесплатное питание могут рассчитывать члены многодетных и малообеспеченных семей, дети-сироты и ребята, оставшиеся без попечения родителей. Норматив на организацию одноразового питания каждого из учеников 5-11-х классов установлен в размере 84 рублей 26 копеек, аналогичный норматив для учеников 1-4-х классов составит не более 72 рублей 95 копеек в день.

Двухразовое питание полагается детям с ограниченными возможностями здоровья. Обеспечивать завтраками и обедами обучающихся в 5-11-х классах будут на сумму не более 210 рублей 65 копеек, а ребят из начальных классов — на сумму 182 рублей 37 копеек.

Родителям школьников, которые являются лицами с ОВЗ и учатся на дому, будет выплачиваться денежная компенсация в размере 118 рублей. На эту сумму предполагается обеспечивать детей двухразовым питанием, следует из постановления, опубликованного на сайте мэрии Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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