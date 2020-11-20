Сейчас в Свердловской области продолжают обучаться очно только ученики 1–5 классов и одиннадцатиклассники Фото: Павел Ворожцов

Учебный год для школьников Свердловской области могут продлить. Об этом на встрече с журналистами сообщил заместитель губернатора региона Павел Креков.

– Экспертно мы прорабатываем продление учебного года, скорее всего, до конца июня, – сказал Павел Креков. – Это кажется мне целесообразным. Шутки шутками, но это качество обучения. Дистант – это всё равно определённый процент от того, что человек должен узнать. Я как бывший учитель могу сказать, что это форма обучения эффективна только в определённом проценте.

Что касается формы обучения школьников, то в этом, по словам заместителя губернатора Свердловской области, не ожидается принципиальных изменений на следующей неделе. Ученики 1–5 классов и одиннадцатиклассники продолжат обучаться очно, все остальные – дистанционно. Те школьники, которых вывели на очное обучение, как отмечает Павел Креков, не дали всплеска заболеваемости коронавирусом в регионе. При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что власти рассматривают вопрос о выходе с дистанта учеников 9-х классов.

– Мы будем постепенно увеличивать число классов, обучающихся очно, при первой же возможности, – заверил Павел Креков.

Прорабатывается, по словам заместителя губернатора региона, и вопрос сдвига сроков экзаменов. ЕГЭ в следующем году будет, но, вероятно, в таком же режиме, как в 2020 году, когда экзамены сдавали те, кто планировали поступать в вуз, с меньшим количеством обязательных предметов. Написание итогового сочинения по русскому языку в одиннадцатых классах Рособрнадзор всё же перенёс. Оно состоится не раньше 5 апреля 2021 года, хотя изначально планировалось на 2 декабря.

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