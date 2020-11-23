В Екатеринбурге выросло число классов на дистанте из-за коронавируса

Переход на образование с помощью компьютерных технологий связан с выявлением заболевших коронавирусом среди 1-5-х и 11-х классов. Фото: Алексей Кунилов

За последние семь дней на дистанционное обучение перешли ещё 55 школьных классов в Екатеринбурге из-за COVID-19. Это в шесть раз больше, чем неделей ранее.

По данным на 16 ноября, на дистант были переведены 9 классов в 7 школах. Как сообщили "Облгазете" в департаменте образования администрации города, на 23 ноября их число увеличилось до 55 в 31 школе. Переход на образование с помощью компьютерных технологий связан с выявлением заболевших коронавирусом среди 1-5-х и 11-х классов. Напомним, что для учащихся 6-10-х классов дистант в Свердловской области продлён до 28 ноября.

С понеделника на карантин закрыты также 9 классов в 8 школах из-за ОРВИ.

Добавим, что в детских садах число закрытых групп по COVID-19 и ОРВИ за неделю практически не изменилось. По данным на 23 ноября, на карантин отправлены 42 группы в 35 дошкольных учреждениях из-за коронавируса и 35 групп в 30 детсадах - из-за ОРВИ.

В Свердловской области шестой день подряд регистрируют рекордное число заболевших коронавирусом. За последние сутки в регионе выявили 389 случаев заражения, в том числе 180 - в Екатеринбурге. Всего за время пандемии на Среднем Урале зафиксировали 43 612 заразившихся COVID-19. Выписаны по выздоровлению 35,7 тысячи человек.