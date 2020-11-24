В Екатеринбурге сдвинули сроки подачи заявлений в первые классы

Запись в первые классы начнётся 1 апреля, а не 1 февраля, как раньше. Фото: Галина Соловьёва.

В Екатеринбурге обозначили сроки приёма заявлений о зачислении детей в первые классы на 2021/2022 учебный год. Приёмная кампания будет проходить в два этапа.

На первом этапе заявления будут принимать от родителей ребят, проживающих на закреплённой территории, и детей-льготников. Он начнётся 1 апреля и продлится по 30 июня. Записать в школы детей, не проживающих на закреплённой территории, и также льготников можно будет на втором этапе — с 6 июля по 5 сентября. В это время зачисление будущих школьников будет производиться на свободные места. Отдельного этапа для льготников на этот раз не предусмотрели.

Об этом в ходе брифинга рассказала заместитель начальника департамента образования Елена Кречетова.

Напомним, что прошлогодняя приёмная кампания началась 15 декабря с регистрации льготников, к которым наряду с детьми сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников Государственной противопожарной службы и таможенных органов РФ, стали относиться те дети, чьи старшие братья или сёстры уже являются школьниками. Запись детей, не относящихся к этим категориям, проходила в разные даты в зависимости от районов города, начиная с конца января. Зачисление детей, не проживающих на закреплённой территории, проводилось с 1 июля по 5 сентября. Практика записи по районам имела положительные результаты, позволив снизить нагрузку на портал госуслуг, но будет ли она использоваться в дальнейшем, пока сказать нельзя.

По словам Елены Кречетовой, в ходе предстоящей кампании по записи первоклассников в школы появятся новые способы подачи заявлений. К регистрации в самих образовательных организациях, на портале госуслуг, в МФЦ и Центре муниципальных услуг добавятся направление заявления по электронной почте на адрес школы и посредством почтовой связи.

Ожидается, что в следующем учебном году екатеринбургские школы примут около 21,5-22 тыс. первоклассников.