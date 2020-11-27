Санитарные требования к работе школ и детских садов могут продлить до 2022 года

В школах и детсадах сохранится требование проводить термометрию детей и взрослых. Фото: Галина Соловьёва.

Санитарно-эпидемические требования к работе образовательных организаций в условиях пандемии коронавируса могут продлить до 1 января 2022 года. Ранее они были введены до начала 2021 года.

Продление срока действия правил предусматривается проектом постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованным на портале проектов нормативных правовых актов.

Если документ будет принят, школам, детским садам, оздоровительным лагерям и другим организациям, обслуживающим детей и молодёжь, придётся ещё год существовать в условиях ограничений, утверждённых Роспотребнадзором в конце июня.

В частности, по-прежнему нельзя будет организовывать массовые мероприятия с участием различных классов и групп, нужно будет проводить дезинфекцию помещений, обработку игрушек, термометрию детей и взрослых, изолировать тех, у кого есть признаки инфекционных заболеваний. Переболевшие или контактировавшие с заражёнными COVID-19 будут допускаться в организацию только при наличии медицинской справки. В школах за каждым классом будет закреплён свой кабинет.