С 30 ноября 9-классники Свердловской области вернутся в школы

Губернатор отметил, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование при выходе школьников с дистанта. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что готовится указ о выводе с дистанта учащихся 9-х классов. Решение принято после консультаций с санврачами.

Глава региона отметил, что в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу школьники вернутся на дистант.

"Обращений по этому поводу было очень много. Мы со специалистами, в том числе с санитарными врачами, проанализировали эпидобстановку и решили, что это сделать возможно. С понедельника, 30 ноября, девятиклассники вернутся в школы, сейчас готовится указ по этому поводу. Напоминаю, что соблюдение мер безопасности — обязательное требование", - написал Евгений Куйвашев в своём Instagam.

Напомним, что сейчас в Свердловской области очно учатся 1-5-е и 11-е классы. Остальные школьники переведены на дистант из-за коронавируса. На прошлой неделе замгубернатора Павел Креков заявлял, что учащихся постепенно собираются выводить в школы.

Добавим, что 27 ноября установлен очередной рекорд суточной заболеваемости на Среднем Урале. За последние 24 часа выявлено 399 заразившихся. При этом число выздоровевших превысило число заболевших за сутки. На лечении на даный момент находятся около 7 тысяч свердловчан.

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