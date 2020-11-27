Свердловские школы и детсады получат 330 миллионов на закупку учебников и игрушек

Свердловские школы и детсады получат 330 миллионов на закупку учебников и игрушек. Фото: Алексей Кунилов.

В ходе заседания правительства Свердловской области, которое провёл губернатор Евгений Куйвашев, было принято решение о поддержке муниципальных школ и детсадов. В организации направят почти 334 млн рублей.

Субвенции пойдут на оснащение школ и детских садов учебниками, играми и игрушками. Также часть выделенных средств пойдёт на зарплаты педагогам в связи с увеличением количества классов и групп в детсадах.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в частности, субвенции направляются в бюджеты Екатеринбурга, Берёзовского, Нижнего Тагила, Сысерти, Арамиля, Алапаевска, Ирбита и Невьянска.

В июле этого года свердловские власти выделил 644 млн рублей на создание новых мест в детсадах и школах Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Верхней Пышмы, Артёмовского и Карпинска. Общая сумма поддержки образовательных учреждений на Среднем Урале составляет почти 1 млрд рублей.

Ранее Евгений Куйвашев анонсировал подписание указа о выводе с дистанта учащихся 9-х классов. Они вернутся в школы в понедельник, 30 ноября.