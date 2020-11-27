Опубликован указ об отмене дистанта для свердловских девятиклассников

Опубликован указ об отмене дистанта для свердловских девятиклассников. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанционного обучения для девятиклассников. Они вернутся за школьные парты 30 ноября.

Согласно указу №648-УГ, для учеников 6-8-х и 10-х классов дистант продлевается ещё на две недели - до 12 декабря. На этот же срок продлевается рекомендация по реализации образовательных программ с использованием электронного обучения для частных образовательных организаций и учреждений допобразования.

Ученики 1-5-х классов и 11-классники продолжают учиться очно.

Документ вступает в силу с 28 ноября. Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области:

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Напомним, в Свердловской области ученики 11-х классов обучаются очно с 16 ноября.

Что касается столицы, то 17 ноября мэр Москвы Сергей Собянин подписал документ о продлении дистанта для 6-11-х классов до конца ноября.