Садики и школы получат 334 млн рублей на учебники

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Уральским муниципалитетам дополнительно выделено 334 млн рублей из областного бюджета. Средства пойдут на оснащение детских садов и школ учебниками, настольными играми и игрушками. Решение принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

Средства поступят в бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Ирбита, Невьянска и других территорий. Ранее мэрии муниципалитетов уже получали субвенции на общую сумму 644 млн рублей. Деньги пошли на оснащение новых мест в детских садах и школах (Артёмовский, Верхняя Пышма, Карпинск, Каменск-Уральский и другие МО). Всего же регион перечислил в этом году 978 млн рублей на поддержку образовательных учреждений.

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