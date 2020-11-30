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Общество / Образование
30 ноября 2020, 18:58

Садики и школы получат 334 млн рублей на учебники

школа № 79 (проспект Сахарова, 77, микрорайон Академический)

Фото: Павел Ворожцов

Уральским муниципалитетам дополнительно выделено 334 млн рублей из областного бюджета. Средства пойдут на оснащение детских садов и школ учебниками, настольными играми и игрушками. Решение принял глава региона Евгений Куйвашев, сообщает областной департамент информполитики.

Средства поступят в бюджеты Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Алапаевска, Ирбита, Невьянска и других территорий. Ранее мэрии муниципалитетов уже получали субвенции на общую сумму 644 млн рублей. Деньги пошли на оснащение новых мест в детских садах и школах (Артёмовский, Верхняя Пышма, Карпинск, Каменск-Уральский и другие МО). Всего же регион перечислил в этом году 978 млн рублей на поддержку образовательных учреждений.

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  • Опубликовано в №224 от 01.12.2020 
Областная газета Свердловской области
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