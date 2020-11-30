В Екатеринбурге в два раза выросло число закрытых из-за COVID-19 школьных классов

Коронавирус добрался до 95 классов в 50 школах. Фото: Алексей Кунилов

За неделю число школьных классов, переведённых на дистант из-за COVID-19, в столице Урала выросло в два раза. Всего коронавирус добрался до 95 классов в 50 школах.

Семь дней назад на карантин было закрыто 55 классов в 31 школе. Переход на образование с помощью компьютерных технологий связан с выявлением заболевших коронавирусом среди 1-5-х и 11-х классов, сообщили "Облгазете" в департаменте образования администрации Екатеринбурга. Напомним, что для учащихся 6-8-х и 10-х классов дистант в Свердловской области продлён до 12 декабря. При этом с понедельника за парты вернулись учащиеся 9-х классов.

По данным на 30 ноября, на дистанционое обучение также переведены 14 классов в 11 школах из-за ОРВИ. По этой же причине закрыты 38 групп в 33 детсадах, из-за COVID-19 - 35 групп в 32 детсадах. Это практически на уровне прошлой недели.

В Свердловской области второй день подряд выявляют 381 случай заражения COVID-19. В Екатеринбурге за последние сутки диагноз подтверждён у 172 горожан. Всего за время пандемии на Среднем Урале зафиксировали 46 326 заразившихся COVID-19. Выписаны по выздоровлению 38,5 тысячи человек.