Жители посёлков под Екатеринбургом снова остались без тепла и света

Электричество в посёлки вернули примерно к полуночи. Фото: Алексей Кунилов.

В посёлках Косулино, Прохладный под Екатеринбургом снова перебои с электроснабжением. Накануне поздно вечером жители этих населённых пунктов остались без тепла и света.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе «Россети Урала», причиной отключения электроэнергии стало технологическое нарушение на линии 10 кВ: из-за падения ветки произошёл обрыв провода, он загорелся. На ликвидацию последствий произошедшего ушло 54 минуты, в настоящее время электроснабжение восстановлено.

Жители посёлков подтверждают эту информацию. Как рассказал «ОГ» декан журфака УрФУ Владимир Волкоморов, живущий в одном из этих населённых пунктов, примерно в 23:45 электричество включили.

При этом долго наслаждаться комфортом местным жителям не удастся: их уже предупредили о плановых отключениях. Сегодня с 13:00 до 16:00 электричества не будет на нескольких улицах в Косулино, Прохладном, ТСН «Молодёжное», ДНП «Мёд» и Косулинских Дачах.

Напомним, ранее «Облгазета» не раз писала о проблемах с электричеством в Прохладном и коттеджном посёлке Чистые Росы. Энергетики объясняют их возникновение несанкционированным ростом нагрузки на электрооборудование и обещают устранить неполадки до конца года.