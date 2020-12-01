Григорий Здоров на открытии второй смены в районном пионерском лагере им. Ю. Гагарина, 1974 год. Фото: Юрий Жуков

В Ирбитском муниципальном образовании многие из тех, чьё время учёбы и преподавания в школе пришлись на 60–70-е годы прошлого века, хорошо помнят выдающегося педагога и незаурядного организатора народного просвещения Григория Ивановича Здорова. Заслуженный учитель школы РСФСР и почётный гражданин Ирбитского района многое сделал для развития школьного образования на этой территории. В период его работы заведующим отделом народного образования Ирбитского района на территории муниципалитета построили 14 школ, десятки выпускников захотели связать свою жизнь с профессией учителя. В год 105-летия со дня рождения Григория Здорова воспоминания учеников и коллег о нём собрал его сын, Александр Здоров.

Классом стал район

Жизнь Григория Здорова оборвалась 13 октября 1980 года, за три недели до его 65-летия. Спустя 35 лет, в ноябре 2015 года, в столетие со дня его рождения, неравнодушные ирбитчане подписали обращение к депутатам местной думы о присвоении ему звания почётного гражданина Ирбитского муниципального образования. Через несколько месяцев это звание Григорию Здорову было присвоено посмертно, а его имя занесли в районную Книгу Почёта. Почему так крепка оказалась память об этом человеке?

Григорий Здоров открывает очередную учительскую конференцию, которые 60-70-х годах прошлого века проходили в Ирбитском районе два раза в год. Фото: Юрий Жуков

43 года отдал Григорий Здоров педагогической работе, будучи преподавателем русского языка и литературы. Учительствовал в Карпинске, был учителем, завучем, директором в школах Тугулымского и Талицкого районов. А в феврале 1961 года стал директором Зайковской средней школы, прочно связав свою жизнь с ирбитской землёй. Позднее стал директором школы №16 города Ирбита, а в июле 1964 года сессией районного Совета депутатов трудящихся Григория Здорова утвердили заведующим отделом народного образования. Именно в этот период раскрылся его талант организатора, но Здоров продолжал оставаться учителем в глубинном понимании этого слова. Просто классом и школой для него стал весь район. На этой должности Григорий Здоров пробыл до 1978 года – 14 лет.

Фото: Юрий Жуков

Помог с английским

«Хорошего учителя человек, как правило, не забывает. О таком учителе ученик будет вспоминать всю жизнь,» – пишет его сын Александр Здоров, который собрал воспоминания учителей и учеников о своём отце. Вот несколько из них.

«Преданность профессии, добросовестное и творческое отношение к делу послужило толчком к тому, что многие ученики Григория Ивановича после 7-х классов пошли в педучилище, а после 10-х классов – в институт», – вспоминает бывший завуч Чёрновской средней школы Анатолий Хардин. Он тоже закончил пединститут, и вот как встретили молодого учителя на ирбитской земле.

«После окончания института меня направили в Чёрновскую школу, – рассказывает Анатолий Хардин. – Григорий Иванович отправил на вокзал свою служебную машину ГАЗ-69, чтобы встретить прибывших выпускников. Позднее, когда Здоров стал работать завучем, он оказал мне неоценимую помощь: учил, как правильно сделать разбор урока, чтобы не обидеть учителя и в тоже время дать правильный совет и рекомендации… В моей памяти Григорий Иванович был и остаётся учителем и человеком с большой буквы – добрым, внимательным, отзывчивым».

Бывший директор Якшинской средней школы Камита Гашкова также вспоминает Григория Здорова только с положительной стороны.

«Григорий Иванович знал и помнил фамилию, имя, отчество каждого педагога в Ирбитском районе, его житейские условия, состав семьи. Он ничего не забывал, – говорит Камита Гашкова. К нему можно было обратиться с любой проблемой. Его отличало неподдельное внимание к людям. Он никогда не позволял себе оборвать собеседника, отчитать директора при учителях или учителя при учениках…»

«Григорий Иванович большое внимание уделял подготовке учителей из числа выпускников сельских школ, – рассказывает бывший завуч Горкинской школы Людмила Боброва. – Запомнился такой случай, когда он помог нашей выпускнице Вале Емельяновой, которая в институте не справлялась с английским языком, и всё шло к тому, что её могли отчислить. Преподавателей иностранного языка в то время очень не хватало, особенно в сельских школах, и неудивительно, что их выпускники имели слабые знания. Григорий Иванович, когда узнал о проблемах студентки, позвонил в Свердловский пединститут, и Валю перевели в группу по изучению английского языка для начинающих. Девушка наверстала отставание и без проблем закончила вуз, потом вернулась преподавать в родную Горкинскую школу».

Фото: Юрий Жуков

Урок для первого секретаря

Григорий Здоров не просто помогал своим ученикам: он давал им возможность реального профессионального развития и продвижения. Например, бывший директор Кирилловской школы Нина Родионова, учившаяся у Григория Ивановича в Зайковской школе, когда он был директором там, отмечает, что стала молодым учителем математики в Чёрновской средней школе ещё будучи ученицей, потому что Здоров поверил в неё.

«Работать учителем понравилось, но я попросила, чтобы меня перевели в Кирилловскую школу, ближе к маме. После окончания пединститута с 1975 году меня уже назначили директором школы, – вспоминает Нина Родионова. – Как-то раз заехал к нам Григорий Иванович, послушал, как проводятся уроки, посмотрел оформление. Кирилловская школа ютилась в то время в старых зданиях, где штукатурка отваливалась со стен. Мы с учителями эти стены специально закрыли стенгазетами, которые выпускал каждый класс. Григорий Иванович прочитал внимательно стенгазеты, ему что-то понравилось в них и позднее на учительской конференции он вспомнил про это, сказав что «не красна изба углами, а красна пирогами».

Бывшему директору Килачёвской школы Валерию Федосееву тоже есть что вспомнить: благодаря Григорию Здорову недавний студент сразу стал завучем, а вскоре – директором школы.

«1967 год, последняя сессия перед госэкзаменами на филфаке Нижнетагильского педагогического института. Вылетаю из аудитории (счастливый – сдал экзамен по советской литературе), в коридоре ко мне подходит солидный мужчина лет пятидесяти, представился – Здоров Григорий Иванович, заведующий отделом народного образования Ирбитского района. После минутного общения предложил мне должность директора Килачёвской средней школы, – рассказывает Валерий Федосеев. – Помню свой первый урок литературы в 10-м классе. По совету Григория Ивановича, как я догадался, мой урок посетил первый секретарь Ирбитского райкома партии Алексей Нестеров, заняв место на последней парте. Я заливался соловьём, рассказывая о великих отечественных писателях, а секретарь райкома посматривал в окошко: должно быть, думал, как успеть убрать в районе зерновые и картошку. Неожиданно прозвенел звонок, а я даже не успел дать своему гостю слово для поздравления с началом учебного года. Что рассказал Здорову обо мне и моём уроке Нестеров, я узнал позже – вроде, первый секретарь райкома меня похвалил. Наверное, авансом».

КСТАТИ Всего в Ирбитском муниципальном округе сейчас 21 школа, но ни одна из них не была построена в XXI веке. Как сообщил «Облгазете» глава Ирбитского муниципального образования Алексей Никифоров, несколько лет назад в их районе открылись два новых детских садика, в 2022–2023 годах планируется появление двух новых школ.

Удивительно: первый секретарь, по нынешним временам – глава района, сидит на уроке у молодого директора школы. Наверное, не без подачи Григория Здорова формировалось это уважительное отношение власти к труду педагогов.

Как итог, с 1968 по 1978 год в Ирбитском районе появились: новые школы в деревнях Новгородова, Ретнева, Дубская, Гаёва, в сёлах – Ницинское, Харловское, Ключи, Горки, Зайково, Знаменское, Рудное, Кирга, Чёрновское, спальный корпус школы-интерната в посёлке Ветерок. С этой основой, заложенной Григорием Здоровым, ирбитское образование живёт и сейчас.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».