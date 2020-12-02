В России утверждены квоты на целевое обучение в вузах на 2021 год

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2021 год. С целью обеспечения больниц и поликлиник новыми кадрами большинство бюджетных мест на медицинские специальности будет целевым.
Как сообщается на сайте кабмина, доля целевых мест по специальности "Лечебное дело" составит 70%, а по "Педиатрии" 75%. Все бюджетные места будут отданы под целевое обучение на специальностях:
- "Анестезиология";
- "Бактериология";
- "Инфекционные болезни";
- "Кардиология";
- "Неврология";
- "Оториноларингология";
- "Офтальмология";
- "Рентгенология".
В числе других специальностей с наибольшей долей целевых мест (70%) значатся "Эксплуатация железных дорог", "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Системы обеспечения движения поездов".
Увеличить квоты приёма на медицинские специальности поручил Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в январе нынешнего года.
Напомним, 18 октября Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Положением устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. Также количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года.
Ранее "Областная газета" сообщала, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. На допвыплаты студентам-медикам Правительство РФ выделило 1 млрд рублей.