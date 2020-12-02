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Общество / Образование
2 декабря 2020, 13:55

В России утверждены квоты на целевое обучение в вузах на 2021 год

Поступление в вуз

В России утверждены квоты на целевое обучение в вузах на 2021 год. Фото: Галина Соловьёва.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение об утверждении квот приёма на целевое обучение в вузах на 2021 год. С целью обеспечения больниц и поликлиник новыми кадрами большинство бюджетных мест на медицинские специальности будет целевым.

Как сообщается на сайте кабмина, доля целевых мест по специальности "Лечебное дело" составит 70%, а по "Педиатрии" 75%. Все бюджетные места будут отданы под целевое обучение на специальностях:

  • "Анестезиология";
  • "Бактериология";
  • "Инфекционные болезни";
  • "Кардиология";
  • "Неврология";
  • "Оториноларингология";
  • "Офтальмология";
  • "Рентгенология".

В числе других специальностей с наибольшей долей целевых мест (70%) значатся "Эксплуатация железных дорог", "Радиоэлектронные системы и комплексы" и "Системы обеспечения движения поездов".

Увеличить квоты приёма на медицинские специальности поручил Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию в январе нынешнего года.

Напомним, 18 октября Михаил Мишустин утвердил новое положение о целевом обучении в колледжах и вузах. Положением устанавливается ответственность для образовательных организаций, которые направляют абитуриентов на целевое обучение, а после обязуются взять их к себе на работу. Также количество бюджетных мест на целевое обучение, выделяемое регионам, будет согласовываться с органами государственной власти субъектов. Новые правила вступают в силу с 1 января 2021 года.

Ранее "Областная газета" сообщала, что в период пандемии коронавируса в свердловских медучреждениях трудятся 902 студента Уральского государственного медицинского университета. На допвыплаты студентам-медикам Правительство РФ выделило 1 млрд рублей.

Областная газета Свердловской области

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