В Среднеуральске ищут подрядчика, который разработает документацию для строительства школы

В школе будет оборудован 51 учебный класс. Фото: Алексей Кунилов

В Среднеуральске в микрорайне Пихтовый построят школу на 1200 мест. Мэрия города объявила конкурс на разработку проектной и сметной документации.

Общеобразовательная организация будет возведена на улице Бахтеева. В здании будет оборудовано 20 кабинетов для учеников начальных классов, 25 кабинетов — для учащихся 5-х — 9-х классов, шесть кабинетов — для старшеклассников, два кабинета для кружков, несколько спортивных залов.

Как следует из данных на портале госзакупок, разработать документацию для возведения объекта необходимо до 20 января 2022 года. Начальная цена контракта составляет более 8 млн рублей. Подрядчика определят во второй половине декабря.

Напомним, как сообщала ранее «Областная газета», в этом году в эксплуатацию должны сдать девять школ. Это не только новые школы, но и те, что были капитально отремонтированы. В 2021 году планируется сдать семь учебных заведений, в 2022 и 2023 годах — ещё по два.