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2 декабря 2020, 16:02

Свердловские власти могут отменить дистант для всех школьников

школьники

Свердловские власти могут отменить дистант для всех школьников. Фото: Галина Соловьёва.

В Свердловской области могут отменить дистанционное обучение для учащихся 6-8-х и 10-х классов. Об этом в ходе сегодняшнего брифинга заявил замгубернатора Павел Креков.

Он напомнил, что учебные заведения сейчас посещают учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х классов. Мониторинг ситуации в школах проводится ежедневно. Решение о том, когда все школьники смогут вернуться к очному обучению, свердловские власти должны принять в ближайшую пятницу, 4 декабря.

"У меня есть оптимизм по этому вопросу. Но не будем бежать впереди паровоза, поскольку ситуация меняется. Окончательное решение будет принято в пятницу", – сказал Павел Креков.

Замгубернатора Свердловской области также прокомментировал информацию оперштаба о росте числа заболевших коронавирусом детей. По его словам, представленные сведения говорят о том, что количество несовершеннолетних, заразившихся COVID-19, крайне незначительно по отношению к другим возрастным категориям.

В ходе брифинга Павел Креков рассказал, что клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на Среднем Урале продлятся до конца года. Для этого в регион поступит 4 700 доз, что на 1 000 больше, чем сообщалось ранее.

Добавим, за последние сутки в Свердловской области выявлено 370 случаев COVID-19. Это рекордный показатель за весь период пандемии коронавируса. Всего с начала пандемии инфекцию подхватили 47 063 свердловчанина.

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Областная газета Свердловской области

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