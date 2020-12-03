Владимир Путин поручил проработать инициативу о бесплатном высшем образовании для инвалидов

Владимир Путин отметил, что реализация данной инициативы не потребует от государства больших затрат, однако это станет серьёзной поддержкой для инвалидов. Фото: пресс-служба Кремля.

В честь Международного дня людей с инвалидностью Президент России России Владимир Путин провёл встречу с представителями общественных организаций. Глава государства поручил проработать инициативу по предоставлению инвалидам права на получение второго высшего образования.

Президент высказал мнение, что у россиян, которые получили инвалидность после окончания вуза и не имеют возможности работать по первой специальности, должна быть возможность получить ещё одно образование на бюджетные средства.

"У нас есть определённые исключения для некоторых категорий граждан и для некоторых отраслей. Но для людей с ограничениями по здоровью, когда мы говорим о том, что их необходимо включать в трудовую деятельность, идея разрешить людям получать второе образование за счёт бюджета мне кажется вполне обоснованной", - передаёт слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Владимир Путин отметил, что реализация данной инициативы не потребует от государства больших затрат, однако это станет серьёзной поддержкой для инвалидов. Он отметил, что получить образование людям с ограниченными возможностями намного сложнее, чем здоровым гражданам, поэтому решение по данному вопросу должно быть принято.

Глава государства поручил проработать эту инициативу в Правительстве РФ вице-премьеру Татьяне Голиковой.

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