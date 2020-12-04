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Общество / Образование
4 декабря 2020, 15:28

Евгений Куйвашев присудил премии преподавателям свердловских вузов

Вручение премий преподавателям

Премии получат 13 преподавателей из 8 вузов. Награждение обычно проходит в январе. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 652-УГ о присуждении премий педагогическим работникам из числа профессорско-преподавательского состава вузов. В списке поощрённых в 2020 году значатся 13 преподавателей.

Награждение лауреатов премии обычно проходит в январе, ко Дню российского студенчества.

Победители среди претендентов на премию выбраны в десятый раз по четырём номинациям. Так, профессор Уральского медицинского университета Сергей Кутепов стал единственным получателем премии "За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области". Согласно положению о премиях губернатора, он получит 300 тысяч рублей.

Сергей Кутепов является специалистом в области травматологии и ортопедии. С 2006 по 2017 год был ректором УГМУ.

Победителями в номинации "Профессор года" стали четыре преподавателя. Они получат по 200 тысяч рублей. Среди них:

  • по направлению "Технические науки" профессор УрГУПС Нина Сирина;
  • по направлении "Гуманитарные науки" профессор УрГПУ Анатолий Чудинов;
  • по направлении "Естественные науки" профессор Уральского лесотехнического университета Сергей Залесов;
  • по направлению "Психолого-педагогические науки" профессор УрГПУ Евгения Коротаева.

Доцентами года названы ещё четыре сотрудника вузов. Им полагается по 160 тысяч рублей. Среди победителей:

  • по направлению "Технические науки" доцент УрФУ Константин Аксенов;
  • по направлении "Гуманитарные науки" доцент Уральского юридического института МВД РФ Андрей Гусев;
  • по направлении "Естественные науки" доцент УрГАУ Ольга Быкова;
  • по направлению "Психолого-педагогические науки" доцент УрФУ Людмила Токарская.

Премию губернатора Свердловской области в размере 80 тысяч рублей получат четыре преподавателя года:

  • по направлению "Технические науки" преподаватель УрГЭУ Николай Беляев;
  • по направлении "Гуманитарные науки" преподаватель УрГЭУ Елена Молокова;
  • по направлении "Естественные науки" преподаватель Уральского медуниверситета Александра Шубина;
  • по направлению "Психолого-педагогические науки" преподаватель УрГПУ Екатерина Мазурчук.

Публикуем указ главы Среднего Урала, размещённый на региональном интернет-портале правовой информации.

Фото: документ
Фото: документ
Областная газета Свердловской области

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