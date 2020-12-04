Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловчан о дистанте в школах и вузах

Евгений Куйвашев вновь ответил на вопросы жителей Среднего Урала об ограничениях, введённых из-за коронавирусной инфекции. Фото: Владимир Мартьянов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь ответил на вопросы жителей Среднего Урала об ограничениях, введённых из-за коронавирусной инфекции. Глава региона обратил внимание сразу на три вопроса о дистанте в вузах и школах.

Напомним, 27 ноября Евгений Куйвашев подписал указ об отмене дистанционного обучения для учеников 9-х классов с 30 ноября. В середине этой недели замгубернатора Свердловской области Павел Креков заявил о том, что в ближайшее время власти региона планируют отменить дистанционное обучение для учащихся 6-8-х и 10-х классов.

В связи с этим к губернатору с вопросом обратился девятиклассник: "Почему при ежедневном ухудшении ситуации мы, 9-классники, должны рисковать своими жизнями?"

Глава региона ответил, что решение об отмене дистанта принималось после многочисленных консультаций с Роспотребнадзором. Кроме того, власти руководствовались интересами выпускников, которые переживают, что из-за перехода на дистант они не смогут получить должную подготовку к ОГЭ. Губернатор уточнил, что родители могут написать заявление директору школы с просьбой перевести ребёнка на обучение из дома, если это никак не скажется на его подготовке к выпускным экзаменам.

Также глава Среднего Урала заявил, что профилактические меры, предпринимаемые в школах, позволяют обеспечить безопасность учеников и педагогов.

"Больше миллиарда рублей мы выделяли на приобретение средств дезинфекции и медицинского контроля — рециркуляторов и обеззараживателей воздуха, дозаторов для обработки рук и антисептических средств. Часть школьников по-прежнему находится на удалёнке, а это способствует большей разобщённости людей в школах", - пишет Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

В то же время некоторые родители жалуются губернатору о том, как организовано дистанционное обучение в образовательных учреждениях. В частности, один из жителей посёлка Новоберёзовского обратил внимание главы региона на работу лицея №7.

"Учителя отправляют задания через все сервисы, кто куда захочет, когда сдавать работы — непонятно и неясно. В Дневнике.ру пишут задания задними датами, оценки не выставляют. А потом миллион двоек, и виноваты родители, что не уследили", - пишет подписчик Евгения Куйвашева.

Губернатор заявил, что обращение передано в региональное министерство образования. Также вопрос проработан с управлением образования Берёзовского ГО и директором лицея.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Другой подписчик главы региона в Instagram попросил Евгения Куйвашева вернуть студентов на очное обучение в вузы.

"Первокурсники не видели ни разу своего вуза, год сидят на дистанционном обучении — это может вызвать психологические проблемы у молодёжи", - пишет свердловчанин.

Губернатор подчеркнул, что в данной ситуации нет единого мнения: кто-то требует возобновить очные пары в вузах и техникумах, а кто-то, наоборот, боится идти на учёбу из-за сохраняющейся угрозы заражения коронавирусом. Он напомнил, что по данному вопросу образовательные организации обладают автономией и могут самостоятельно принимать решение об организации учебного процесса, исходя из эпидемической ситуации.

"Общая цель у всех — защитить людей от инфекции. Поэтому, как правило, исключения, когда студенты обучаются в классической форме, делается только для практических занятий, которые удалённо провести просто невозможно", - пишет Евгений Куйвашев.

Фото: Instagram Евгения Куйвашева