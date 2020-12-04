Владимир Путин поручил усовершенствовать преподавание информатики и математики в школах

Владимир Путин также призвал продолжить использование технологий удалённого обучения после окончания пандемии COVID-19. Фото: пресс-служба Кремля.

В ходе конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020) Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ усовершенствовать преподавание математики и информатики в школах. Также он призвал продолжить использование технологий удалённого обучения после окончания пандемии COVID-19.

"Поручаю правительству принять конкретные решения по совершенствованию преподавания математики и информатики в школах", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Он поручил привлечь к этой работе ведущие университеты России, международные математические центры и образовательный центр "Сириус".

Также Владимир Путин отметил, что технологии помогли педагогам сохранить прямую связь с учениками в период действия ограничений по коронавирусу. По его мнению, эти технологии в дальнейшем позволят расширить образовательное пространство. В связи с этим Президент призвал использовать опыт дистанционного обучения даже после окончания пандемии.

Глава государства добавил, что COVID-19 в целом подтолкнул технологии к развитию.

"То, что было наработано в предыдущие годы, оказалось востребованным. Вот если бы не было того, что мы сделали в предыдущие годы, не было бы и достаточно успешного перехода в онлайн работы вузов и школ", - подчеркнул Президент.

Добавим, что в ходе той же конференции Владимир Путин заявил, что в ближайшие 10 лет цифровая трансформация коснётся всей страны.

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