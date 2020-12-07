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Общество / Образование
7 декабря 2020, 09:50

Минобрнауки не планирует отменять зимнюю сессию в вузах

онлайн-обучение

Студентам придётся сдавать зачёты и экзамены в онлайн-формате. Фото: Алексей Кунилов.

Зимнюю сессию в российских вузах отменять не планируют. Зачёты и экзамены проведут в онлайн-формате.

Об этом заявил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Глава министерства добавил, что при проведении экзаменов в удалённом формате для контроля студентов используется прокторинг — система распознавания лица и идентификации личности.

Напомним, в начале ноября в связи с ростом заболеваемости коронавирусом Минобрнауки выпустило приказ о переводе подведомственных вузов Москвы и Санкт-Петербурга на дистанционное обучение до 6 февраля. Университетам в регионах было рекомендовано при необходимости тоже уйти на удалёнку.

Валерий Фальков добавил, что на данный момент полностью на дистант перешли 37% вузов и филиалов по всей стране. Это 478 образовательных организаций. В их числе оказались УрФУ и другие уральские вузы. Студенты учатся удалённо уже второй семестр. Ранее дистант из-за COVID-19 вводился в вузах с середины марта.

Областная газета Свердловской области

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