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Общество / Образование
9 декабря 2020, 13:51

Евгений Куйвашев присудил премии свердловским педагогам

Учитель считает деньги в кошельке

Согласно положению о премиях губернатора, шесть победителей получат по 270 тысяч рублей. Фото: Галина Соловьёва

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ № 659-УГ о присуждении премий работникам системы образования. В списке поощрённых в 2020 году значатся 17 педагогов.

Награждены победители и призёры в шести номинациях. Согласно положению о премиях губернатора, шесть победителей получат по 270 тысяч рублей. Среди них:

  • В номинации "Сердце отдаю детям" преподаватель Детской музыкальной школы (п. Свободный) Жанна Барабанщикова;
  • "Педагогический дебют" - учитель биологии школы №68 с углублённым изучение отдельных предметов Артём Гагауз (Екатеринбург);
  • "Воспитать человека" - учитель немецкого и английского языков школы №6 Евгения Репта (Карпинск); 
  • "Мастер-наставник" - преподаватель Екатеринбургского экономико-технологического колледжа Татьяна Козлова;
  • "Образование без границ" - учитель-логопед детсада №90 Светлана Мешалкина (Каменск-Уральский);
  • "Лидер в образовании" - директор лицея №110 им. Л. К. Гришиной Ирина Виноградова (Екатеринбург).

По 220 тысяч рублей получат призёры, занявшие второе место:

  • В номинации "Сердце отдаю детям" педагог Дворца творчерства детей и молодёжи "Одарённость и технологии" Анна Толкачева (Екатеринбург);
  • "Педагогический дебют" - учитель начальных классов школы № 54 Новоуральского ГО Александра Ольховцева;
  • "Воспитать человека" - воспитатель детского сада №43 в Полевском Виктория Безручко; 
  • "Мастер-наставник" - учитель Специализированного учебно-научного центра УрФУ Андрей Коновалов;
  • "Лидер в образовании" - директор школы-интерната №17 "Юные спасатели МЧС" Наталья Самойленко (Верхняя Салда).

Призёрами, занявшими третье место, которым присуждено по 160 тысяч рублей, стали:

  • В номинации "Сердце отдаю детям" педагог-организатор Дворца молодёжи Наталья Лытина;
  • "Педагогический дебют" - воспитатель детского сада "Золотая рыбка" Кристина Борисенко (Карпинск);
  • "Воспитать человека" - преподаватель Слободотуринского аграрно-экономического техникума Галина Намятова;
  • "Мастер-наставник" - преподаватель Екатеринбургского колледжа транспортного строительства Елена Колупаева;
  • "Образование без границ" - учитель-логопед детсада №21 в Ирбите Наталья Топоркова;
  • "Лидер в образовании" - директор Берёзовской школы №29 Анна Киселёва.

Список педагогов, которые победили в прошлом году, смотрите здесь.

Добавим, что в системе образования Свердловской области сегодня трудится более 66 тысяч работников, половина из них – школьные учителя. 

Ранее Евгений Куйвашев присудил также премии преподавателям свердловских вузов. В списке поощрённых в 2020 году значатся 13 преподавателей. Так, профессор Уральского медицинского университета Сергей Кутепов стал единственным получателем премии "За особые заслуги в развитии высшего образования в Свердловской области". Согласно положению о премиях губернатора, он получит 300 тысяч рублей. Награждение лауреатов премии обычно проходит в январе, на День российского студенчества.

Публикуем указ главы Среднего Урала, размещённый на региональном интернет-портале правовой информации:

Фото: указ
Фото: указ
Фото: указ
Областная газета Свердловской области

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