Свердловским школьникам могут продлить новогодние каникулы. Фото: Алексей Кунилов.

В Свердловской области школьникам могут продлить новогодние каникулы. Об этом заявил замгубернатора региона Павел Креков.

В ходе сегодняшнего брифинга он рассказал, что продление каникул вполне возможно. Однако, если такая мера будет предпринята, то "только не на значительный срок".

Павел Креков подчеркнул, что продолжительность школьных каникул во многом зависит от того, какая эпидемиологическая ситуация будет зафиксирована в регионе по итогам длительных праздничных выходных.

В ходе своего выступления замгубернатора также призвал жителей Свердловской области провести Новый год и Рождество в кругу близких людей. Снижение числа заболевших COVID-19, в частности зависит от того, насколько тщательно будут соблюдаться действующие санитарно-эпидемиологические требования во время предстоящих праздников.

"Нужно помнить, что новогодние и рождественские праздники – это не только радость, но и дополнительные риски", – сказал Павел Креков, посоветовав соблюдать масочный режим и меры социальной дистанции.

Он также добавил, что никаких прямых запретов на передвижение не существует. Просто необходимо трезво оценить ситуацию.

"Чисто по-человечески я бы посоветовал всем минимизировать разъезды. Если это люди, которых вы давно не видели, то это, конечно, влечёт дополнительные риски, их желательно избежать", – подытожил замгубернатора.

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