Дистант для свердловских школьников продлят на две недели

Дистант может быть продлён до 26 декабря. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области дистант для учащихся 6-8-х и 10-х классов продлевается ещё на две недели. Школьники будут учиться дистанционно практически до конца 2020 года.

Соответсвующий указ в ближайшее время подпишет губернатор Евгений Куйвашев.

"Что касается режима обучения, то пока дистант для учеников 6-8-х и 10-х классов у нас продлевается - ещё недели на две. Решение будет закреплено в указе. Мы его приняли исходя из текущей ситуации на основе мнения специалистов", - написал глава региона в Instagram.

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, почему учащихся 6-8-х и 10-х классов не выводят с дистанта. Он объяснил, что за последнюю неделю возрос процент заболевших среди детей в возрасте от 15 лет. В связи с этим власти не стали рисковать и возвращать школьников в учебные заведения.

В конце ноября Евгений Куйвашев отменил дистант для девятиклассников и продлил режим обучения с помощью компьютерных технологий для 6-8-х и 10-х классов до 12 декабря.

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За последние сутки в Свердловской области зафиксировали 402 случая коронавируса. Это новый рекорд в регионе за весь период пандемии. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 50 570 свердловчан. Из них 42 831 уже выздоровели.