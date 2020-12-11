Евгений Куйвашев рассказал о том, как власти контролируют ситуацию с коронавирусом в школах

Весь класс может отправиться на дистанционное обучение только в том случае, если COVID-19 обнаружили сразу у нескольких учеников. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, как в региональных школах осуществляется контроль за ситуацией с распространением коронавируса. Он отметил, что у властей есть на этот счёт чёткие инструкции.

Глава региона сообщил на своей странице в Instagram, что ему часто пишут родители учеников 1-5-х, 9-х и 11-х классов: мамы и папы обеспокоены тем, что их дети продолжают посещать школу несмотря на осложнение ситуации с COVID-19 на Среднем Урале.

По его словам, у региональных властей есть чёткие инструкции по поводу контроля за распространением инфекции в школах.

"Если у кого-то из детей только подозревают инфекцию, закрывать весь класс на карантин не должны. В случае появления симптомов заболевшего отправляют домой, а остальные дети продолжают учиться. Если заражение подтверждается лабораторно, класс продолжает учиться, но максимально изолируется", - пишет губернатор.

Он добавил, что дети приходят в школу в разное время, питаются по разному графику, носят маски и соблюдают социальную дистанцию. Весь класс может отправиться на дистанционное обучение только в том случае, если COVID-19 обнаружили и у других учеников.

Напомним, в Свердловской области ученики 11-х классов обучаются очно с 16 ноября, а девятиклассники - с 30 ноября.

Читайте также:

Дистант для свердловских школьников продлят на две недели.

Евгений Куйвашев ответил на вопросы свердловчан о дистанте в школах и вузах.