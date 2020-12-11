Официально: в Свердловской области продлили дистант школьникам

Ученики 6-8-х и 10-х классов будут учиться из дома до конца четверти. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанта для учеников 6-8-х и 10-х классов. Они будут учиться из дома до конца четверти.

Согласно указу №689-УГ, для учеников 6-8-х и 10-х классов дистант продлевается ещё на две недели - до 26 декабря. На этот же срок продлевается рекомендация по реализации образовательных программ с использованием электронного обучения для частных образовательных организаций и учреждений допобразования.

Ученики 1-5-х, 9-х и 11-классов продолжают учиться очно.

Кроме того, в документе прописано изменение требований к организаторам физкультурно-спортивных мероприятий в помещениях. Губернатор разрешил свердловчанам присутствовать на таких мероприятиях, однако число зрителей не должно превышать 30% от вместимости объекта.

Документ вступает в силу с 12 декабря. Публикуем полный текст указа, размещённого на портале правовой информации Свердловской области.

Фото: портал правовой информации Свердловской области

Ранее замгубернатора Свердловской области Павел Креков рассказал, почему учащихся 6-8-х и 10-х классов не выводят с дистанта. Он объяснил, что за последнюю неделю возрос процент заболевших среди детей в возрасте от 15 лет. В связи с этим власти не стали рисковать и возвращать школьников в учебные заведения.

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