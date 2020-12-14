Заведующая детсадом №39 Евгений Чечулина считает, что данная инициатива поможет решить проблему кадрового дефицита в дошкольных учреждениях. Фото: Алексей Кунилов

Заведующая екатеринбургским детским садом №39 Евгения Чечулина во время онлайн-встречи в рамках дня Региональной общественной приёмной председателя партии «Единая Россия» обратилась к заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву с просьбой закрепить на федеральном уровне льготы сотрудникам дошкольных образовательных учреждений на приём их детей в эти организации во внеочередном порядке.

Кадровая проблема

– Многие молодые мамы имеют огромное желание работать в дошкольном учреждении, но только с условием, чтобы их дети были рядом, – говорит Евгения Чечулина. – Поскольку распределение мест в дошкольном учреждении происходит автоматически, зачастую ребёнок попадает не в ту организацию, где уже устроена его мама. Соответственно, мы не можем удержать кадры: они идут в другие детские сады или организации с более гибким графиком, чтобы успевать отводить и забирать детей.

Дмитрий Медведев одобрил инициативу екатеринбурженки. По его мнению, нелогично, когда мама работает в одном детском саду, а ребёнок посещает другой.

– Мы подумаем, как сформулировать данное предложение, чтобы при распределении мест в детских садах приоритет получали родители, уже работающие в данном дошкольном учреждении. Я дам поручение коллегам, – заверил Дмитрий Медведев.

Евгения Чечулина подчеркнула, что льготу необходимо предоставить любому сотруднику дошкольного образовательного учреждения, будто то педагог, музыкальный работник, логопед или младший обслуживающий персонал.

Возможность принять в дошкольное образовательное учреждение и ребёнка, и родителя появляется редко. Например, год назад Татьяне Веденеевой повезло устроиться в детский сад №39 на должность делопроизводителя, когда в это учреждение приняли её дочь: после декрета женщина не смогла вернуться на прошлую работу, так как график не позволял вовремя отводить и забирать ребёнка.

– Стало очень удобно отводить сына-второклассника до школы к 8 утра, а потом идти на работу с дочкой к 8:30, – отмечает Татьяна Веденеева. – Возвращаемся домой тоже вместе. Теперь, когда я всегда рядом, дочка чувствует себя комфортно и спокойно в садике.

Возвращение отменённого?

Но оказалось, что инициатива Евгении Чечулиной не так нова. Как сообщили «Облгазете» в Управлении образования Екатеринбурга, ранее в уральской столице было закреплено внеочередное право на устройство в дошкольные образовательные учреждения детей сотрудников этих организаций. Но в 2013 году, согласно решению Свердловского областного суда, эту норму отменили. Тем не менее в администрации Екатеринбурга поддерживают инициативу Евгении Чечулиной, но подчёркивают, что для внесения этого права необходимы изменения на уровне Федерации.

Заместитель заведующей детсада №39 Анастасия Кузнецова успела воспользоваться данным преимуществом зачисления ребёнка в екатеринбургский детский сад ещё в 2006 году. После декретного отпуска женщина предпочла пойти работать в детсад, а не по профессии.

– Пришла на работу в детский сад из-за ребёнка, потому что только так его удалось быстро устроить, – рассказывает Анастасия Кузнецова. – По первой специальности я была портнихой, но через десять лет поняла, что далека от возвращения в прошлую профессию, и решила получать высшее педагогическое образование заочно. За 14 лет прошла путь от младшего воспитателя до заместителя заведующей.

По мнению депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Погудина, данную льготу в Екатеринбурге отменили потому, что в региональную прокуратуру начали жаловаться родители, чьи дети не подходили по льготным категориям.

– Позднее этот вопрос вновь подняли в Законодательном собрании Свердловской области. Наша рабочая группа подготовила законопроект о внесении изменений в федеральный закон об образовании с поправкой о зачислении в первоочередном порядке детей сотрудников дошкольных образовательных учреждений в эти организации и других льготных групп, – рассказывает Вячеслав Погудин. – Документ отклонили на федеральном уровне, ссылаясь на Конституцию, которая устанавливает равные права для каждого гражданина России, независимо от профессии.

При этом, согласно Письму Министерства образования и науки РФ от 8 августа 2013 года № 08–1063 «О рекомендациях по порядку комплектования дошкольных образовательных учреждений», сегодня в приоритетном порядке получают места в дошкольных организациях дети военнослужащих, сотрудников полиции, в том числе погибших или уволенных по состоянию здоровья, сотрудников органов внутренних дел, служащих в органах уголовно-исполнительной системы, противопожарной службы, органов по контролю за наркотиками и психотропными веществами, таможни и некоторых других, из многодетных семей, родителей-инвалидов, одиноких матерей. А также дети родителей, которые участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или погибли в результате катастрофы или лучевой болезни. Пополнят ли этот перечень дети сотрудников дошкольных образовательных учреждений – увидим.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Заместитель заведующей детсадом №39 Анастасия Кузнецова работает в сфере дошкольного образования уже 14 лет Фото: Алексей Кунилов

Татьяна Веденеева (на фото) рада, что устроилась на работу в тот же садик, куда ходит её дочка: теперь ребёнок всегда под присмотром Фото: Алексей Кунилов

Заведующая екатеринбургским детсадом №39 говорит, что наибольший дефицит кадров – среди младших воспитателей Фото: Алексей Кунилов

Дефицит мест – до сих пор актуальная проблема для многих детских садов Екатеринбурга Фото: Алексей Кунилов