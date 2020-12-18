Свердловским школам рекомендовали начать каникулы 28-29 декабря

Министерство образования Свердловской области направило муниципалитетам региона рекомендации по началу школьных каникул. Закончить обучение планируется 28 или 29 декабря.
Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
"Приближаются новогодние каникулы в школах, и я знаю, что у родителей есть вопросы по поводу их сроков. Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря", ‒ заявил губернатор. Он также отметил, что учащиеся в ближайшее время узнают дату начала каникул.
На прошлой неделе Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанта для учеников 6-8-х и 10-х классов. Они будут учиться из дома до конца четверти. Учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х классов продолжат ходить в школу.
Добавим, ранее о вероятности продления новогодних каникул для школьников заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он подчеркнул, что если такая мера будет предпринята, то "только на незначительный срок".