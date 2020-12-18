Свердловским школам рекомендовали начать каникулы 28-29 декабря. Фото: Павел Ворожцов.

Министерство образования Свердловской области направило муниципалитетам региона рекомендации по началу школьных каникул. Закончить обучение планируется 28 или 29 декабря.

Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.

"Приближаются новогодние каникулы в школах, и я знаю, что у родителей есть вопросы по поводу их сроков. Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря", ‒ заявил губернатор. Он также отметил, что учащиеся в ближайшее время узнают дату начала каникул.

На прошлой неделе Евгений Куйвашев подписал указ о продлении дистанта для учеников 6-8-х и 10-х классов. Они будут учиться из дома до конца четверти. Учащиеся 1-5-х, 9-х и 11-х классов продолжат ходить в школу.

Добавим, ранее о вероятности продления новогодних каникул для школьников заявил замгубернатора Свердловской области Павел Креков. Он подчеркнул, что если такая мера будет предпринята, то "только на незначительный срок".